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Мировое обозрение

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Киев опровергает заявление Путина об освобождении Святогорска

Киев опровергает заявление Путина об освобождении Святогорска

Украинская сторона продолжает настаивать на том, что Святогорск остается под контролем ВСУ, публикуя видео с опровержением заявлений Москвы.

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