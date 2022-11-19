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Луис Энрике: «Если бы не футбол, я бы хотел стать пожарным или полицейским. Мой брат полицейский»

Луис Энрике рассказал, кем хотел бы стать, если не футбол. «Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать пожарным или полицейским.

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