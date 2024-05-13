Замечательный картофельный суп Вишисуаз — суп из французского детства.

Французский повар Луи Диа очень долго работал в Нью-Йорке, в отеле «Ритц-Карлтон», готовил прекрасные блюда французской кухни, и хотел привнести что-то особенное в меню ресторана, что-то очень французское, но в тоже время всем понятное.