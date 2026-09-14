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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые с октября 2002-го никто из Большой тройки не входит в топ-10

В обновленном рейтинге ATP Новак Джокович опустился на 12-ю строчку. Таким образом, впервые с 7 октября 2002 года ни Роджер Федерер , ни Рафаэль Надаль , ни Джокович не входят в топ-10.

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