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В бразильской Амазонии уничтожены лагеря нелегальных шахтеров

В бразильской Амазонии уничтожены лагеря нелегальных шахтеров

Не менее десяти лагерей нелегальных шахтеров в штате Амазонас уничтожила бразильская федеральная полиция в ходе новой операции по борьбе с нелегальной добычей полезных ископаемых, 12 июня сообщает TeleSUR.

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