Ганчев заявил о решении Запада по вопросу ударов ВСУ вглубь России

Решение разрешить Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже принято. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
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