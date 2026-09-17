Самки не ответили взаимностью косачам из Ленобласти

В Ленинградской области косачи начали ухаживать за самками, перепутав осень с весной. Это связано с такой же длиной светового дня.
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