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Она была одной из самых желанных женщин Голливуда — а потом потеряла здоровье, карьеру и жизнь рядом с сыном: что случилось с Шэрон Стоун после «Основного инстинкта»

Она была одной из самых желанных женщин Голливуда — а потом потеряла здоровье, карьеру и жизнь рядом с сыном: что случилось с Шэрон Стоун после «Основного инстинкта»

В начале 1990-х Шэрон Стоун оказалась в той редкой точке, где роль перестаёт быть просто ролью и начинает жить отдельно от актрисы.

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