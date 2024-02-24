Блок «восточное НАТО» страшится добрососедства России и КНДР

В последнее время США, Япония и Южная Корея под водительством Вашингтона все чаще проводят различного рода «совещания и консультации», а также совместные военные маневры, отвечая на якобы «агрессивную риторику и провокации Пхеньяна», который лишь предупреждает сколоченный из этих стран «восточный НАТО» от замыслов уничтожить «ненавистный северокорейский режим Кимов».
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