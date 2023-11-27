Умер бывший тренер "Барселоны" и сборной Англии Терри Венейблс

Именитый тренер и футболист ушел из жизни на 81-м году жизни.По сообщению семьи Терри Венейблса, экс-главный тренер испанского клуба "Барселона" и английского "Тоттенхэма", а также сборной Англии по футболу Терри Венейблс "мирно скончался после продолжительной болезни".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии