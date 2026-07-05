11 пожаров и 1 происшествие — сводка за 4 июля

За 4 июля подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане: ликвидировали 11 пожаров (4 — в жилом секторе, 6 — горение тополиного пуха, сухой травы и мусора); 13 раз выезжали по ложным вызовам; 6 раз взаимодействовали с другими службами; 5 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.