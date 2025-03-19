Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Ничего смешного.Последние события...
  • Семен Демин
    Да не переживай ты так за США, автор. Вот по итогам СВО США получат Украину с жемчужиной у моря и опять станут велики...Угасание США как ...
  • Семен Демин
    Путин прогнулся. Теперь Украину будут делить США. Может, что-нибудь и нам достанется.Переговорили

Ургант, Познер и прочие бегуны

Ургант, Познер и прочие бегуны

Александр Роджерс Как сообщают нам новостные ленты, бывший телеведущий Иван «Срочный» Ургант, выступавший в начале СВО с «антивоенными» заявлениями, зарегистрировал во Франции ИП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Возомнившее дерьмо..себя самой элитной субстанцией....
Ответить
12 час.
Людмила
&quot;любимое занятие джентльменов с правильными лицами&quot; - автор, сомневаюсь, что у геббельса было &quot;правильное&quot; лицо, как раз совсем нет...
Ответить
11 час.
ПавелЗзаварзин
Сколько можно популяризировать этих мерзавцев??? Банальные враги России... Песков, ау!!!
Ответить
8 час.
наверх