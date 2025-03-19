Александр Роджерс Как сообщают нам новостные ленты, бывший телеведущий Иван «Срочный» Ургант, выступавший в начале СВО с «антивоенными» заявлениями, зарегистрировал во Франции ИП.
Ургант, Познер и прочие бегуны
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ВС
Вадим Скоробогатов
Возомнившее дерьмо..себя самой элитной субстанцией....
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12 час.
Людмила
"любимое занятие джентльменов с правильными лицами" - автор, сомневаюсь, что у геббельса было "правильное" лицо, как раз совсем нет...
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11 час.
ПавелЗзаварзин
Сколько можно популяризировать этих мерзавцев??? Банальные враги России... Песков, ау!!!
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8 час.
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