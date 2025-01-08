Экс-главред NEXTA Протасевич выложил фото с белорусским политиком Бабарико

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич посетил Виктора Бабарико, который планировал участвовать в президентской гонке в Белоруссии в 2020 году, в колонии в Новополоцке, он опубликовал фото с политиком в своем Telegram-канале.
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