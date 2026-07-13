Why are the sea vessels that the Kiev regime has long converted for military purposes not affected by the appropriate means? Drones with a small warhead are flying on them, the damage from which is small, according to the military-analytical TC "Rybar".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)