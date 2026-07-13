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The Eurasia Daily news agency

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Inconvenient questions: Why are missiles for naval purposes not used for their intended purpose?

Inconvenient questions: Why are missiles for naval purposes not used for their intended purpose?

Why are the sea vessels that the Kiev regime has long converted for military purposes not affected by the appropriate means? Drones with a small warhead are flying on them, the damage from which is small, according to the military-analytical TC "Rybar".

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