Рецепт для любителей погорячее. Как приготовить тайский соус «Сладкий Чили» в домашних условиях

Мне кажется, многие из вас вспомнят эти бутылочки с остро-сладким соусом. Примерно в середине нулевых, когда Юго-Восточная Азия стала популярным туристическим направлением для россиян, все привозили друг другу этот соус из Тайланда в качестве сувенира.