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    это рили ужасно, или я чтото путаю?Мстительная Изабелла
  • Владимир Лисуков
    Всё равно, очень страшная соска. Такую бы не стал в самый голодный год за булку хорошего хлеба.Мстительная Изабелла

Мстительная Изабелла

Мстительная Изабелла

История из разряда "спасибо мразям, которые меня мотивировали". Это Изабелла Джеймс, ей сейчас 27 лет.

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Владимир Чернышов
Дура.
Владимир Лисуков
Всё равно, очень страшная соска. Такую бы не стал в самый голодный год за булку хорошего хлеба.
Владимир Лисуков
Всё равно, очень страшная соска. Такую бы не стал в самый голодный год за булку хорошего хлеба.
Евгений Луценко
это рили ужасно, или я чтото путаю?

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