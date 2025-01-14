Агломерации — от возможностей до опасностей

На состоявшемся в Казани форуме РЕБУС обсуждались не только многообещающие модели агломерационного развития, но и серьезные проблемы, с ним связанныеКак гласят экономические словари, агломерация (моноцентричная или полицентричная) — это компактная территориальная группировка населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.
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