Агломерации — от возможностей до опасностей

На состоявшемся в Казани форуме РЕБУС обсуждались не только многообещающие модели агломерационного развития, но и серьезные проблемы, с ним связанныеКак гласят экономические словари, агломерация (моноцентричная или полицентричная) — это компактная территориальная группировка населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.