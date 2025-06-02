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Врач Теминдарова: Новый вирус птичьего гриппа может привести к новой пандемии

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Нина Теминдарова прокомментировала сообщение издания Planet Today о том, что вирус птичьего гриппа H5 эволюционирует и может стать причиной новой пандемии.

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