Наталия Шевченко: «Отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона. Все наши лидеры бегают в России, больше трансляций»

– Если вдруг россиян допустят выступать в следующем сезоне на международных турнирах в нейтральном статусе, согласитесь на такие условия? – Каким бы мнение у меня ни было в этой ситуации, последнее слово будет за СБР, поэтому как начальство скажет, так и будем делать.