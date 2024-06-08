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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Шевченко: «Отстранение сыграло только на руку для развития российского биатлона. Все наши лидеры бегают в России, больше трансляций»

– Если вдруг россиян допустят выступать в следующем сезоне на международных турнирах в нейтральном статусе, согласитесь на такие условия? – Каким бы мнение у меня ни было в этой ситуации, последнее слово будет за СБР, поэтому как начальство скажет, так и будем делать.

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