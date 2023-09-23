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Гуанчжоу (WTA). Финал. Линетт сыграет с Ван Сиюй

Сетка турнира здесь. Galaxy Holding Group Guangzhou Open Гуанчжоу, Китай 18 – 23 сентября 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Финал Магда Линетт (Польша)  Сиюй Ван (Китай) Дата проведения 23 сентября, 10.

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