Украинским военкомам разрешили расстреливать гражданских

Украинским военкомам разрешено открывать огонь на поражение по гражданским лицам, если они представляют угрозу для сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинское название военкоматов — прим.
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