Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере высоких технологий

Китай может стать одним из ключевых партнеров Беларуси в развитии новых производств и технологий. По словам заведующей сектором эколого-экономических исследований Института экономики НАН Беларуси Надежды Батовой, особенно интересен китайский опыт в области биотехнологий, промышленности и цифровых решений.
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