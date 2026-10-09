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Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере высоких технологий

Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в сфере высоких технологий

Китай может стать одним из ключевых партнеров Беларуси в развитии новых производств и технологий. По словам заведующей сектором эколого-экономических исследований Института экономики НАН Беларуси Надежды Батовой, особенно интересен китайский опыт в области биотехнологий, промышленности и цифровых решений.

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