Экс-посол США в России вошел в совет директоров Plata

Мексиканский финтех Plata, основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф», назначил экс-посла США в России Джона Салливана и бывшего исполняющего обязанности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Майкла Пивовара независимыми членами совета директоров своей американской холдинговой компании.
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