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Zero Hedge

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Riyadh's International Airport Suspends All Operations After Mass Casualty Houthi Missile Barrage

Riyadh's International Airport Suspends All Operations After Mass Casualty Houthi Missile Barrage

Riyadh's International Airport Suspends All Operations After Mass Casualty Houthi Missile Barrage On Saturday Yemen's Houthis have once again pummeled Saudi Arabia's King Khalid International Airport in Ryiadh with a volley of ballistic missiles.

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