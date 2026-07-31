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Одно лицо на двоих: 10 дочерей звезд, которые выросли точными копиями своих матерей

Одно лицо на двоих: 10 дочерей звезд, которые выросли точными копиями своих матерей

Разглядывать детей известных людей всегда интересно: обычно в их внешности пытаются разглядеть хотя бы едва уловимые общие черты.

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