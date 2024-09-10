Это парень из BTS! Определен самый красивый мужчина в мире

Согласитесь ли вы с тем, что все парни из группы BTS достойны получить звание самого красивого мужчины в мире? Несомненно! Но как определить, кто лучший из этой семёрки? Можно ли вообще это сделать, учитывая, что внешние данные каждого из ребят просто восхитительны? Да уж… Вопрос достаточно сложный.
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