Это парень из BTS! Определен самый красивый мужчина в мире

Согласитесь ли вы с тем, что все парни из группы BTS достойны получить звание самого красивого мужчины в мире? Несомненно! Но как определить, кто лучший из этой семёрки? Можно ли вообще это сделать, учитывая, что внешние данные каждого из ребят просто восхитительны? Да уж… Вопрос достаточно сложный.