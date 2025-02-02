Делаем картофельные котлеты сытными и сочными

Картофельные котлеты с добавлением манной крупы становятся удивительно сочными, при этом вкус блюда приобретает совершенно новый, необычный оттенок, который приятно удивляет! Ингредиенты: Картофель – 1 кг Морковь – 1 шт Зеленый лук – 1 пучок Манная крупа – 100 г Яйца – 2 шт Панировочные сухари Подсолнечное масло – 2 ст л + на жарку Соль – 1 ч л Перец черный молотый – 0,5 ч л Паприка – 1 ч л Дополнительные специи (по желанию) – чеснок, укроп, куркума Пошаговое приготовление: 1.