‼️🇷🇺🇩🇪 ФСБ задержала немецкого наёмника, дезертировавшего из ВСУ из-за невыплаты денег ▪️По данным ведомства, гражданин Германии в 2004–2010 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, Сомали и Сирии, а в 2016–2018 годах служил в подразделении территориальной обороны ВСУ.
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