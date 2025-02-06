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Захарова рассказала о «удивительном письме» от редактора газеты «Ле Монд»

Захарова рассказала о «удивительном письме» от редактора газеты «Ле Монд»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на «удивительное письмо» главного редактора французской газеты «Ле Монд», который заявил, что не понимает причин лишения аккредитации постоянного корреспондента издания в Москве Бенжамена Кенеля, и настойчиво попросил об официальном ответе.

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