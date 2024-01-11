Последний говорящий: Ученые пытаются сохранить язык, исчезающий с лица земли

Язык одного из народов Непала приближается к исчезновению. Несмотря на усилия властей Непала, направленные на сохранение языка народа кусунда, на планете до сих пор есть только один его носитель, передает techno.
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