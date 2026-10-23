Колумбия: четыре человека были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на автомобиле (VBIED), на пункте взимания платы за проезд в Сан-Педро в муниципалитете Вильянуэва, департамент Касанаре, рано утром; дорога была закрыта в связи с продолжающимся расследованием.