Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    А знаете почему? Россия - единственная большая страна, идеалистическая по своей природе, по своей сути, а западный ма...ЕСПЧ обязал Росси...
  • HotRS
    А, понял. Обязан отчитаться.Олигарха бесят бо...
  • Александр Синицын
    этого гада вспоминать не надо..... ворованным подавится , если не  покаитсяЧубайс спас от кр...

«Они сами убегут из России». Инсайдеры ликуют: мигранты лишатся работы — Путин принял долгожданное решение

«Они сами убегут из России». Инсайдеры ликуют: мигранты лишатся работы — Путин принял долгожданное решение

NEWS.ru Автор: Анастасия Яланская Всех мигрантов обяжут проходить определенную процедуру, без которой работодатель не будет иметь права нанять их, пишет Telegram-канал Telegram-канал «Конспиролог #1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Вся наша миграционная политика сводится к одному: -А давайте создадим у себя такую скотскую жизнь, чтобы они сами сбежали! А если не так? Если наоборот: Давайте создадим у себя такую жизнь, чтобы даже Эмираты нам завидовали! К нам, конечно, тут же побегут азиатские любители русской халявы. А вот тут- то и выкатим им наш русский сюрприз: Визовый режим! И чтобы попасть в Россию- надо будет иметь подписанный контракт на работу. Надо будет сдать экзамен на знание русского языка. А еще- экзамен на квалификацию. Короче, давайте не будем изобретать свой особый русский путь, а пойдем по пути скучном, но зато хорошо известном!
Ответить
9 час.
Стэйси
Нет, нам свои грабли роднее и привычнее
Ответить
9 час.
В С
Теперь менты будут их ловить, брать взятки и отпускать.
Ответить
3 час.
наверх