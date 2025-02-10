«Они сами убегут из России». Инсайдеры ликуют: мигранты лишатся работы — Путин принял долгожданное решение

SI

Sergey Ivanov

Вся наша миграционная политика сводится к одному: -А давайте создадим у себя такую скотскую жизнь, чтобы они сами сбежали! А если не так? Если наоборот: Давайте создадим у себя такую жизнь, чтобы даже Эмираты нам завидовали! К нам, конечно, тут же побегут азиатские любители русской халявы. А вот тут- то и выкатим им наш русский сюрприз: Визовый режим! И чтобы попасть в Россию- надо будет иметь подписанный контракт на работу. Надо будет сдать экзамен на знание русского языка. А еще- экзамен на квалификацию. Короче, давайте не будем изобретать свой особый русский путь, а пойдем по пути скучном, но зато хорошо известном!