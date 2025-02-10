NEWS.ru Автор: Анастасия Яланская Всех мигрантов обяжут проходить определенную процедуру, без которой работодатель не будет иметь права нанять их, пишет Telegram-канал Telegram-канал «Конспиролог #1».
«Они сами убегут из России». Инсайдеры ликуют: мигранты лишатся работы — Путин принял долгожданное решение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Вся наша миграционная политика сводится к одному: -А давайте создадим у себя такую скотскую жизнь, чтобы они сами сбежали! А если не так? Если наоборот: Давайте создадим у себя такую жизнь, чтобы даже Эмираты нам завидовали! К нам, конечно, тут же побегут азиатские любители русской халявы. А вот тут- то и выкатим им наш русский сюрприз: Визовый режим! И чтобы попасть в Россию- надо будет иметь подписанный контракт на работу. Надо будет сдать экзамен на знание русского языка. А еще- экзамен на квалификацию. Короче, давайте не будем изобретать свой особый русский путь, а пойдем по пути скучном, но зато хорошо известном!
Ответить
9 час.
Стэйси
Нет, нам свои грабли роднее и привычнее
Ответить
9 час.
В С
Теперь менты будут их ловить, брать взятки и отпускать.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии