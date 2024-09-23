Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

«Одноклассники» и «ЛизаАлерт» расскажут о помощи людям с деменцией Социальная сеть «Одноклассники» (ОК), добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и фонд «Альцрус» приступили к сотрудничеству.
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