Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 актеров, которых гримеры превратили в кого угодно и сделали это гениально

15 актеров, которых гримеры превратили в кого угодно и сделали это гениально

Иногда смотришь фильм и даже не подозреваешь, что перед тобой знакомый актер. Несколько слоев грима, искусные накладки, парики, протезы — и человек полностью меняется: становится старше на несколько десятилетий, превращается в историческую личность или предстает в образе, который невозможно узнать.

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