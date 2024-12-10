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Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

Директор службы внешней разведки России дал интервью российскому журналу «Разведчик» Нарышкин.Директор Службы внешней разведки России заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО на Украине.

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