Нарышкин: Россия близка к достижению целей СВО

Директор службы внешней разведки России дал интервью российскому журналу «Разведчик» Нарышкин.Директор Службы внешней разведки России заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии