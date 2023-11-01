Новая версия ChatGPT открывает бесшовный доступ ко всем инструментам GPT-4

OpenAI соединила в новой версию ChatGPT, все инструменты GPT-4 таким образом, чтобы пользователю они были доступны внутри диалога с программой, без необходимости перехода на другие платформы или открытия новых опций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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