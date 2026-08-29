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Газета.ру

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Фомин: Херсон непригоден для жизни из-за пиара Зеленского на его освобождении

Фомин: Херсон непригоден для жизни из-за пиара Зеленского на его освобождении

Херсон стал непригоден для жизни из-за желания президента Украины Владимира Зеленского устроить в 2022 году пиар на «освобождении» города.

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