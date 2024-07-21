«Сигнал России и Глобальному Югу». Зеленский призвал к переговорам из-за тяжелого положения Украины

CNN: Зеленский призвал к переговорам с Россией из-за тяжелого положения Украины Президент Украины Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем во внутренней и внешней политике.
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