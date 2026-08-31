Как самостоятельно справиться с засором раковины и когда пора звать мастера

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда вода в раковине перестаёт уходить, а из слива начинает тянуть чем-то затхлым.
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