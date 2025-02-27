Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

В 2025 году сокращенной рабочей недели на Международный женский день не будет. По информации Роструда, выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335.
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