Источник: защитник «Реала» Асенсио лишен прав на 8 месяцев за вождение в нетрезвом виде

Суд лишил защитника «Реала» Рауля Асенсио водительского удостоверения на 8 месяцев и оштрафовал футболиста на 14 400 евро за вождение в нетрезвом виде, сообщила Marca.
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