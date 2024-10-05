Джастин Беннетт предсказывает, что биткоин может вырасти до $70 000

​ Аналитик и трейдер Джастин Беннетт описывает сценарий внезапного роста биткоина до $70 000. Беннетт сообщил своим 111 600 подписчикам в социальной медиа-платформе X, что биткоин может достичь этой цели, поднявшись более чем на 12% от своей текущей стоимости, не опускаясь ниже $60 000.