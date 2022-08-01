Аргументы недели

98 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kharchenko
    Обсуждаем сайты Запада. Жопу "Лошади" и триппер Чубайса. Режиссер кино Шахназаров лопочет у В. Соловьева о воскрешени...Политолог Минг-Ру...
  • Сергей
    не надо обижать собачек...МИД КНР подтверди...
  • Владимир Соловьев
    "Стреляйт нада", так говорил офицер армии ГДР в Чехословакии в 1968г. Там то же была тупая команда советским солдатам...В МИД Китая подтв...

Представитель МИД России Тарабрин: возвращающиеся с Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран

Представитель МИД России Тарабрин: возвращающиеся с Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран

Возвращающиеся с украинской территории иностранные боевики представляют угрозу для своих стран. На это, как передает РИА Новости, указал отечественный дипломат Владимир Тарабрин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх