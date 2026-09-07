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Китайцы построили 26-этажный небоскреб за 120 часов: 208 квартир и 14 000 м

Китайцы построили 26-этажный небоскреб за 120 часов: 208 квартир и 14 000 м

Китайская компания Broad Group Holon возвела 10-этажный жилой комплекс Jingdu Holon в районе Сянъинь за рекордные 48 часов.

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