Подорожание перевозок грозит потребителям ростом цен на сельхозпродукцию

В правительстве озаботились ростом цен на автоперевозки продовольствия, выяснил «Коммерсант». Опрошенные изданием представители бизнеса жалуются, что затраты на логистику выросли на 10–30%, а по некоторым направлениям рост оценивается в 160%.
В правительстве озаботились ростом цен на автоперевозки продовольствия, выяснил «Коммерсант». Опрошенные изданием представители бизнеса жалуются, что затраты на логистику выросли на 10–30%, а по некоторым направлениям рост оценивается в 160%.
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