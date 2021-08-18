The Bell

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  • Борис Кокин
    Мне вот интересно, если в нашем "Светофоре" напитки Черноголовка стоят 34 рубля бутылка и Светофор остаётся в прибыли...ФАС готовит закон...
  • Борис Кокин
    Мне вот интересно, если в нашем "Светофоре" напитки Черноголовка стоят 34 рубля бутылка и Светофор остаётся в прибыли...ФАС готовит закон...
  • Борис Кокин
    Мне вот интересно, если в нашем "Светофоре" напитки Черноголовка стоят 34 рубля бутылка и Светофор остаётся в прибыли...ФАС готовит закон...

Подорожание перевозок грозит потребителям ростом цен на сельхозпродукцию

Подорожание перевозок грозит потребителям ростом цен на сельхозпродукцию

В правительстве озаботились ростом цен на автоперевозки продовольствия, выяснил «Коммерсант». Опрошенные изданием представители бизнеса жалуются, что затраты на логистику выросли на 10–30%, а по некоторым направлениям рост оценивается в 160%.

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