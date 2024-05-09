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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич – MVP сезона-23/24

Никола Йокич – MVP сезона-23/24

Йокич получает награду в третий раз, ранее он брал этот приз в сезонах-2020/21 и 2021/22. В прошлом сезоне он стал вторым в голосовании журналистов.

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