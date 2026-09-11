АТОР опроверг всплеск случаев COVID-19 среди русских на Пхукете

Ассоциация туроператоров России заявила, что никакого резкого роста случаев COVID-19 на Пхукете среди русских нет.
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