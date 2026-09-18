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«Я ни разу не был женат»: Виктор Сухоруков о запое, одиночестве и возвращении на сцену

«Я ни разу не был женат»: Виктор Сухоруков о запое, одиночестве и возвращении на сцену

Виктор Сухоруков не любит оглядываться на «как у людей». «Я ни разу не был женат, хотя я не голубой, не импотент и не контужен», — говорит актёр.

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