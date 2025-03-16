Эммануэль Макрон пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте.Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима, заявил о том, что президент Франции пытается придумать оправдание для соучастия в конфликте Украины и России.