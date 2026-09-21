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Живая Кубань

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Светская встреча состоялась на Даче архитектора в горах Геленджика

Светская встреча состоялась на Даче архитектора в горах Геленджика

Светская встреча состоялась на Даче архитектора в горах ГеленджикаСветская жизнь может быть тихой, уютной и безмятежной – в этом смогли убедиться участники мероприятия, которое состоялось в минувшую пятницу на Даче архитектора.

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